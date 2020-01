Politiet frykter voldsvideoer filmes og deles for å høste likes

– Muligheten er der og det er et økt behov blant ungdom for å få oppmerksomhet. Det å dele voldsvideoer kan også brukes for å få respekt, sier Eirik Andre Sæther, som er avsnittsleder for etterretning og forebygging i Møre og Romsdal politidistrikt.

Kripos kjenner godt til problemet og har i samarbeid med tjenestetilbydere som f.eks. Facebook eller Snapchat fått flere kontoer som sprer voldsvideoer slettet.

Jonas Fabritius Christoffersen sier filming og deling av voldshendelser på generelt grunnlag det kan være ulovlig, men at det vil avhenge av en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Foto: Politiet

– Vi ser en spredning av voldsvideoer med jevne mellomrom, og vi får rapporter fra flere politidistrikt. Det er beskrevet som et eskalerende fenomen, sier Jonas Fabritius Christoffersen, seniorrådgiver i Kommunikasjonsseksjonen i Kripos.

Verken Kripos eller Politidirektoratet har tall over hvor mange voldshendelser som blir filmet og delt, men påpeker at det kan være straffbart.

– Jo mer en video deles, jo større sjanse er det for at den ender opp hos barn og unge. Vi har blitt kontaktet av personer som har sett slike videoer, som sliter med inntrykkene i etterkant.

Han legger til at det i tillegg kan føre til en smitteeffekt og dermed nye voldshandlinger som er motivert av å overgå den forrige.

– Gjort for å få anerkjennelse eller likes

Politiet i Kristiansund etterforsker en hendelse der en ung mann er sikta for å ha slått en 17 år gammel gutt på et busstopp, mens en annen filmet hendelsen. I etterkant har de delt videoen på sosiale medier. Politiet ser alvorlig på saken fordi det er en grov voldshendelse og mener det er skjerpende at den er lagt ut på sosiale medier.

– Det ser ut til å dreie seg om uprovosert vold. Å legge det ut på sosiale medier, bidrar til å gjøre situasjonen for den fornærma enda vanskeligere, sier politiinspektør Ove Brudevoll.

Her er en sensurert versjon av videoen: (saka fortsetter)

Politiet i Møre og Romsdal har mottatt en voldsvideo. En bil stanser og en person går ut av bilen. Så slår han gjentatte slag mot en 17 år gammel gutt som venter på bussen. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Jeg regner med at gjerningsmannen har nok gjort dette for å få anerkjennelse eller likes i sosiale medier og at det har slått feil. Jeg tror ikke ungdom syns dette er greit, sier Ove Brudevoll.

Kan få konsekvenser

Ungdom filmer og deler mye av det som skjer i løpet av en dag. Ifølge politiet i Kristiansund er det mer og mer vanlig å få inn videoer av hendelser, og at noen som er vitne filmer. Det er derimot ikke så vanlig at de som har begått voldshandlingen, legger ut videoen.

Å legge det ut på nett er med på å legge fram bevis i egen sak, å hjelpe til å bli straffa, mener politiet.

Eirik Andre Sæther i politiet og en kollega vært rundt om på skoler på Nordmøre i fjor høst med prosjektet «Delbart?», og skal fortsette å besøke skoler til våren.

Eirik Andre Sæther i politiet tror ungdom deler voldsvideoer fordi det er et behov for oppmerksomhet og fordi de har muligheten til det. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Mange kjenner seg igjen i dette med ulovlig bildedeling og har delt bilder eller video de kanskje ikke skulle gjort. En del tenker ikke over konsekvensene.

Hvis man mottar videoer eller bilder som gjelder straffbare handlinger, er politiet tydelig på at man ikke må distribuere dette ytterligere. De ber om at man enten viser det til en forelder eller lærer, eller går direkte til politiet.

Sikta mann beklager

Mannen som er sikta for voldshendelsen i Kristiansund, sier til NRK at han beklager hendelsen. Han forklarer at han var rusa og at han ikke gjorde det for å få anerkjennelse.

– Det jeg gjorde var fullstendig galt og skal beklages, sier han.

I etterkant av hendelsen hevder han å ha fått flere trusler om vold. Mannen som er sikta for å ha filmet sier han venter på tilbakemelding fra politiet og ønsker ikke å uttale seg noe mer.