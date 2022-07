Politiet etterforskar dyremishandling

Politiet har i det siste fått fleire meldingar om dyremishandling. Dei har også motteke fleire videoar, som viser ein person som kastar ei geit på sjøen. Det skal ha gått bra med geita, men politiet etterforskar saka.

– No har vi fått tilbakemelding på at den aktuelle geita lever og har kome seg i land. Det er positivt, seier Per Åge Ferstad i politiet til Sunnmørsposten.