Politiet etterforskar babydødsfall

Politiet har starta etterforsking etter at ein baby døydde kort tid etter fødsel på Ålesund sjukehus. Det opplyser politiadvokat Anders Skorpen-Trøen til Sunnmørsposten. Han fortel at politiet ikkje har konkrete haldepunkt for at det har skjedd noko straffbart.

– Men hendinga er av slik karakter at det er rett og fornuftig å etterforske, seier han til avisa.

Det var helseføretaket som varsla politiet om saka.