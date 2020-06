Politiet er nå klare til å aksjonere mot vindkraftmotstanderne på Haramsøya

– I dag er målet vårt å få anleggsmaskinene opp på fjellet, slik at de kan begynne sitt lovlige arbeid, sier innsatsleder Lars Lundemo.

Innsatsleder Lars Lundemo i politiet sier at de vil forsøke med dialog først. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Politiet har onsdag formiddag møtt opp med fire politibiler med mannskap på Haramsøya. Her har aksjonister siden midten av mai gjort arbeidet til vindkraftutbyggeren Zephyr, som skal bygge åtte 150 meter høye vindturbiner på Haramsfjellet, vanskelig. Aksjonistene har både sperret for lastebiler når de har forsøkt å kjøre om bord i ferger, og når de har prøvd å kjøre av. De har også parkert bilene sine slik at de sperrer veien maskinene må bruke for å kunne starte arbeidet.

Fire politibiler er nå på Haramsøya og klare til å aksjonere mot aksjonistene dersom det blir nødvendig Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Grunnen til at vi er her er at det har vært behov tidligere for å rydde vei for fysiske hindringer, sier Lundemo.

– Dere er her med fire politibiler, så det er i dag det skjer da?

– Vi er her for å få maskinene opp, og er forberedt på å være her til vi har fått dem opp.

Gir muntlige pålegg

Like etter klokka 11 onsdag formiddag har politiet gitt sju bileiere muntlige pålegg om å fjerne bilene som blokkerer veien.

Hans Petter Thue var en av de som fikk pålegg fra politiet om å fjerne seg. Foto: Tore Ellingseter / NRK

En av de som har fått pålegg er grunneier Hans Petter Thue. Han har tidligere sagt til NRK at han ikke kommer til å flytte seg før det eventuelt kommer en rettslig kjennelse som slår fast at han må. Onsdag holder han fast på at han ikke har fått god nok dokumentasjon og fjerner seg ikke.

Lundemo sier at politiet vil starte med dialog først.

Mange har møtt opp for å vise støtte til de som sperrer veien. Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Vi starter alltid med å gi folk et pålegg, og prate med dem, og be dem om å fjerne seg.

De som ikke gjør som politiet sier vil få bot.

– Så tar vi ting et steg av gangen.

Vil ivareta aksjonistene

Han sier at de også er på plass på Haramsøya for å ivareta de som har møtt opp for å ytre sine meninger om vindkraftanlegget som skal bygges.

– Vi setter pris på at fok sier fra om hva de mener, men vi er nødt til å sørge for at det blir gjort på en trygg og god måte så det ikke oppstår noen uheldige hendelser i dag, sier Lundemo.

Tror det kan ta tid

Politiet vet ikke om de får ryddet veien i dag slik at anleggsmaskinene kan starte arbeidet.

– Erfaringene fra andre politidistrikt, og lignende forhold, er at dette kan ta tid, og det er vi forberedt på, sier innsatslederen.