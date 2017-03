Politiet ber om tips i Kristiansund

Politiet ber om tips fra publikum etter at en 26 år gammel mann fra Nordmøre ble funnet død i et turområde ved Kvernberget i Kristiansund lørdag. Så langt er det ingen ting som tyder på at det har skjedd noen kriminelt, men dødsårsaken er ikke fastslått og politiet ønsker å kartlegge mannens bevegelser. Henvendelser om saken kan rettes til politiet på telefonnummer 71589000.