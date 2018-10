Politiet ber om tips etter vold

Politiet i Ålesund ber om tips etter at det meldt om vold og bråk ved en privatbolig på Aspøya i 06:30 tida lørdag morgen. På stedet fant politiet en mann i 50-åra med skader etter at han skal ha fått bank, men under avhør på legevakta ville han ikke forklare seg, skriver Sunnmørsposten.