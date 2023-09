Politiet ber folk slutte å dele video av seksuelt overgrep

I forbindelse med etterforskingen av overgrepssaken i Molde der fem personer er siktet, har det nå kommet frem at videoer og bilder av et seksuelt overgrep mot ei jente under 14 år deles i sosiale medier.

– Hver deling er et nytt overgrep.

Det skriver politiet i Møre og Romsdal i ei pressemelding de sender ut i samarbeid med Kripos. De ber om at folk ikke deler videoen, og rapporterer deling.