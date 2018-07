Politiet banket på døren

En mann i 50-årene ble oppsøkt av politiet hjemme på bopelen på Steinshamn på Harøya etter mistanke om promillekjøring. Dette skjedde etter at politiet hadde fått tilbakemeldinger på kjøringen hans. Mannen som erkjente å ha drukket alkohol, ble fremstilt for blodprøve, opplyser politiet. Han vil bli anmeldt for promillekjøring.