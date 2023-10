– Vi har avslutta søket på grunn av vêrforholda. Det er for mykje snø. Vi vil fortløpande vurdere om vi kan prøve igjen dersom det blir ein mildvêrperiode, eller om vi må utsetje søket til våren/sommaren.

Det seier politiinspektør Anders Skorpen-Trøen i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK. Han opplyser også om tidsforløpet i saka.

Anders-skorpa Trøen i Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Dette fortel han:

Laurdag 29. juli : Kripos kontaktar Møre og Romsdal politidistrikt, og vidareformidlar spørsmål frå spansk politi. Informasjonen dei fekk var at ei kvinne var sakna etter ein ferietur i Skandinavia. Spansk politi lurte på om politiet i Møre og Romsdal kunne sjekke ut om ho hadde vore på Grand Hotel i Åndalsnes.

Måndag 31. juli fann Møre og Romsdal politidstrikt ut at kvinna hadde sjekka inn og ut av Grand Hotel i Åndalsnes, og vidareformidla dette til spanske styresmakter.

Fredag 13. oktober tok spanske styresmakter kontakt igjen. Dei ønskte at politiet skulle stille fleire spørsmål til hotellet om kvinna.

tok spanske styresmakter kontakt igjen. Dei ønskte at politiet skulle stille fleire spørsmål til hotellet om kvinna. Laurdag 14. oktober fann politiet ut at det stod ein koffert på hotellet, som kanskje tilhøyrde den spanske kvinna. Dei vidareformidla informasjonen til spansk politi, med spørsmål om dei kunne opne kofferten.

fann politiet ut at det stod ein koffert på hotellet, som kanskje tilhøyrde den spanske kvinna. Dei vidareformidla informasjonen til spansk politi, med spørsmål om dei kunne opne kofferten. Same helg opna politiet kofferten, og fann der opplysningar som tydde på at den spanske kvinna kunne ha gått Romsdaleggen. Vanskelege vêrforhold gjorde at politiet ikkje kunne starte søk.

opna politiet kofferten, og fann der opplysningar som tydde på at den spanske kvinna kunne ha gått Romsdaleggen. Vanskelege vêrforhold gjorde at politiet ikkje kunne starte søk. 18. oktober startar politiet søket på Romsdalseggen, og media fekk informasjon om saka. Då fekk også politiet tips frå publikum, som har sett kvinna i fjellet. Dei fekk også overlevert ein sekk med innhald som taler for at ein spansk person har eigd sekken.

startar politiet søket på Romsdalseggen, og media fekk informasjon om saka. Då fekk også politiet tips frå publikum, som har sett kvinna i fjellet. Dei fekk også overlevert ein sekk med innhald som taler for at ein spansk person har eigd sekken. 19. oktober skulle dei søkje meir spesifikt i områda Mjølvafjellet og Høgaksla ved Romsdalseggen etter tipsa, men måtte avslutte søk på grunn av vêrforholda.

Rutinemessig korrespondanse

Mellom perioden 31. juli og 13. oktober skal Kripos ha hatt kontakt med spanske styresmakter, opplyser Skorpen-Trøen, men utan at politiet i Møre og Romsdal var involvert.

Kripos har ei rolle som nasjonalt kontaktpunkt i saker som gjeld internasjonalt politisamarbeid.

Seniorrådgivar Jonas Fabritius Christoffersen i kommunikasjonsavdelinga i Kripos stadfestar at dei mottok informasjon frå Spania som indikerte at kvinna kunne opphalde seg i Møre og Romsdal. Tiltak blei sett i verk utan at den sakna kvinna blei lokalisert.

– Korrespondansen mellom Kripos og spansk politi i dette tidsrommet har vore av rutinemessig karakter og gjeld innhenting av identitetsopplysninger og oppføringer i norske register, skriv Christoffersen i ein epost til NRK.

Det kom ikkje fram opplysningar i kommunikasjonen med spanske styresmakter som gjorde at det var behov for å sette inn ytterlegere tiltak for norsk politi i denne perioden.

– Ikkje brukt bankkort

Det er ingen opplysningar som tyder på at det har skjedd noko kriminelt, og det er ingen opplysningar som tyder på at ho har komme seg ned frå fjellet, forklarer politiinspektøren.

– Vi har også fått vite av spanske styresmakter at bankkort heller ikkje er brukt etter den dagen. Det taler for at ho ikkje har komme ned, seier Skorpen-Trøen.

Politiet set no søket på vent, til vêrforholda blir betre.

– Det er ei tragisk hending viss ho har vore i fjellet og ikkje vorte lett etter før no. Uavhengig om vi hadde grunn til å leite eller ikkje før, er det ei trist hending. Vi har forståing for at publikum synest det, og ikkje minst dei etterlatne og pårørande, seier Skorpen-Trøen.