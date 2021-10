Politiet åtvarar mot TikTok-trend

Politiet åtvarar barn og unge mot å utføre kvelingsforsøk, skriv Driva. Dette skjer etter at ei mor skal ha kome over to barn som nær besvimte torsdag kveld. På den populære nettstaden TikTok skal det ha blitt oppfordra om å forsøkje å hyperventilere eller kvele seg sjølv eller andre til ein misser medvitet. Politiet seier til Driva at ein i verste fall kan døy av dette.