Politiet advarer mot snøskred

Politiet advarer mot stor snøskredfare i fjellet i morgen. Store snømengder i fjellet kombinert med sterk vind gjør at det er stor fare for snøskred. Politiet skriver på Twitter at det er sannsynlig med stengte veier pga skred, eller skredfare. Vær ekstra oppmerksom dersom du planlegger tur i terrenget. Snøskrevarslingen kan du lese her.