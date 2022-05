Politidirektoratet: Ingen nødpass for feriereiser

Reglene for nødpass blir strammet inn fra natt til mandag, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

Fra da er det bare de som er i en nødssituasjon eller har særlige grunner som får søke om nødpass. Feriereiser regnes ikke som nødssituasjon, ifølge meldingen fra direktoratet.

– Vi har stor forståelse for at mange er fortvilet og frustrerte. Det er trist for de som ikke får reist på ferien de har gledet seg til. Men siden det ikke er nok nødpass til alle, må vi sørge for at de som virkelig trenger det får det, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet i meldingen.