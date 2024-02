Politiansatte utsettes for vold

Ansatte i Møre og Romsdal topper statistikken over politiansatte som selv har blitt utsatt for vold i løpet av de to siste årene.

Det skriver nettstedet Politiforum som har gjennomført en spørreundersøkelse.

Det er 44,8 prosent av de spurte i Møre og Romsdal politidistrikt som oppgir at de selv har vært utsatt for vold.