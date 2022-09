Politiadvokat brøt loven – slipper straff

En politiadvokat i Møre og Romsdal slipper straff, etter at vedkommende ulovlig sjekka opp om tre nære familiemedlemmer var registrert i politiets registre.

Nå har Spesialenheten for politisaker konkludert med at politiadvokaten har gjort dette ved flere anledninger, og at det er et grovt brudd på tjenesteplikten, men at vedkommende slipper straff.

Fungerende politimester Elin A. Drønnen i Møre og Romsdal politidistrikt skriver til NRK at politidistriktet oversendte saken til Spesialenheten, og er gjort kjent med at saken er avgjort og innholdet i denne. Ut over at saken har blitt fulgt opp internt, ønsker de ikke å kommentere saken nærmere.