Polarstar fikk medhold i retten

Mats Forsberg, som eier Arctic Picture, er dømt til å betale nesten 2,5 millioner kroner i erstatning til Sameiet MS Polarstar for manglende betaling av leie og forsikring av ishavsskuta Polarstar. Arctic Picture og Sameiet Polarstar inngikk en utleieavtale av Polarstar i 2019. Da var planen å bruke den til å frakte turister. Ifølge dommen, går det fram at Forsberg ikkje gjennomførte en inspeksjon før han tok over Polarstar. Tingretten slår også fast at sameiet hadde rett til å heve avtalen på grunn av manglende betaling av leie og forsikring. Forsberg må også dekke sakskostnader på knapt 400.000 kroner.