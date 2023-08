Polaris og Pollux overleverte til Havila

I dag blei kystruteskipa Havila Polaris og Havila Pollux overleverte til Havila Kystruten. – Ein merkedag for reiarlaget, sa administrerande direktør Bent Martini under ein seremoni ved Tersan-verftet i Tyrkia. Han vedgår at det har gått mykje tid, ressursar og tålmod før skipa endeleg blei overleverte. Skipa skal i rute frå Bergen 17. og 23.august.