Plussreiser får ut stadig fleire

Reisearrangøren Plussreiser i Ålesund fekk søndag kveld ut 21 av sine resiande frå Israel. I morgontimane set 42 personar seg på fly ut av landet. Framleis har selskapet 50 av sine reisane i Israel, men også desse er det planar for, seier dagleg leiar Aud Kindervåg Halsne. Ho fortel at dei som er der no ikkje merkar noko til krigshandlingane, men at Plussreiser rettar seg etter reiseråda til styresmaktene.