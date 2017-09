Plunder med røykvarsler

Onsdag kveld måtte befal fra Gjemnes brannvesen rykke ut for å hjelpe til med å tilbakestille en røykvarsler som var utløst på grunn av matlaging. Tidligere samme kveld var Aukra brannvesen ute etter at matlaging hadde utløst en automatisk brannalarm i et lokale. Som om ikke det var nok var også Kristiansund brannvesen ute onsdag kveld. Den gangen var det hele snakk om kontrollert bålbrenning.