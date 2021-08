Plukket ut til talentleir

Seks spillere fra Møre og Romsdal deltar på Equinor Talentleir som arrangeres i Porsgrunn. Deltakere fra hele landet er med og er plukket ut fordi de er ansett for å være de beste spillerne i aldersgruppen 14-15 år. – Å være her er en bekreftelse på at det jeg har gjort i hverdagen har vært bra. Det er en stor motivasjon videre, sier Gustav Kjølstad Nyheim fra Molde. Også Anders Rønne Børset og Mathias Silseth Mork fra Molde er med, Eirik Erstad Nyland fra Kristiansund, Martin Andreas Roald Kaarbøe fra Spjelkavik i Ålesund og Aleksander Skrede Hausken fra Godøy i Giske.