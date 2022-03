Plukkar opp person ved Søndre Snarhornet

Personen som er skadd i fjellheimen i Ørsta kommune skal ligge i nærleiken av Søndre Snarhornet ved Standal. Den skadde er ein del av eit turfølgje på to personar. HRS omtalar oppdraget som eit relativt enkelt helseoppdrag, men vedkomande ligg i så ulendt terreng at det er behov for helikopter. Det opplyser Hovudredningssentralen i Sør-Noreg til NRK.