Plastkrava kan bli skjerpa

Miljødirektoratet foreslår å gjere retur av landbruksplast obligatorisk. Forslaget betyr at bønder må sortere ut plasten og sørge for at han blir levert til gjenvinning, skriv Nationen. Grønt Punkt Noreg driv retur av plast på vegner av næringslivet i Noreg og meiner returkravet vil gi stor miljønytte. Det løyser likevel ikkje problemet med å få selt plasten i marknaden, peikar gjenvinningsselskapet på. Årsaka er at Kina har innført nye, strenge reglar for import av plastsøppel. Dermed blei det meir plastavfall i Europa, og prisen på avfallet fall.