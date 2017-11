Plastfritt Giske får miljøprisen

Miljøprisen 2017 går til den frivillige organisasjonen Plastfritt Giske. Det har regional- og næringsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune bestemt. Organisasjonen jobbar for eit plastfritt hav og organiserer både ryddedugnad og andre aksjonar for å halde fjøra fri for søppel.