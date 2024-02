Plasserte sprengladning på politistasjon

Ein mann i slutten av tenåra frå Sunnmøre er fengsla i to veker. Mannen blei arrestert av politiet førre veke og er sikta for fleire lovbrot, mellom anna vald, truslar og å ha forstyrra ordenen.

Blant anna skal mannen ha vore truande og valdeleg mot polititenestemenn fleire gonger. Han skal også ha plassert ei heimelaga sprengladning på døra til politistasjonen i Ulsteinvik. Ladninga var så kraftig at den slo hol i glaset på døra, står det i kjenninga. Ifølge Vikebladet Vestposten hadde mannen lagt ut ein video av dette på TikTok-kontoen sin.

Ifølge fengslingsskjenninga er mannen mistenkt for åtte forhold som skal ha skjedd i perioden 29. januar til 14. februar i år.

Politiet bad i utgangspunktet om fire veker i fengsel for mannen, men retten meinte ut ifrå ei vurdering at to veker var passande.