Plasserte kamera under vasken

En mann i 40-årene fra Nordmøre er tiltalt for en seksuell handling med et barn under 14 år.

Ifølge tiltalen skal han også ha plassert et kamera under vasken på badet til en kvinne i Bergen for å filme underlivet hennes. Det resulterte i at kvinnen ble filmet bare iført truse. Saken skal opp i Møre og Romsdal tingrett i januar.