Plassen er offisielt åpnet

I dag ble Joachim H. Rønnebergs Plass i Ålesund offisielt åpnet. – Det er viktig at vi ikke glemmer de som kjempa for Norge under den andre verdenskrigen. Det sier flaggkommandør Christian Harstad fra Forsvarets spesialstyrker, som var til stede under åpningen.