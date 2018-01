Planlegger lakseoppdrett på land

Selskapet Salmon Evolution ønsker å etablere et oppdrettsanlegg for laks i et gammelt steinbrudd på Indre Harøy i Fræna. Hvis planene går gjennom i departementet vil det bety investeringer på rundt tre milliarder kroner og 60-70 nye arbeidsplasser, skriver Romsdals Budstikke.