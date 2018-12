Planlegger 40 etasjers hotell

Finansmann Kjell Inge Røkkes planlagte tårn på Fornebu ble presentert som et signalbygg for verdenshavene. Nå viser planer at 40 etasjer er satt av til hotell. Dagens Næringsliv har sett en brosjyre, og her fremgår det at 40 av de 64 etasjene i skyskraperen er planlagt til hotell, 501 hotellrom og suiter, restaurant og bar. Ifølge DN er nå kun seks av 64 etasjer planlagt til Verdenshavenes hovedkontor. Det planlagte bygget skal være 200 meter høyt, 80 meter høyere enn Oslo Plaza.