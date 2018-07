Planlegg Jesus-marsj i Ålesund

Ålesund Gatemisjon og pastor Hans Reite arrangerer Jesus-marsj i Ålesund 18. august. Pastoren tok skarp avstand då det vart arrangert Pride-parade i Volda og svarte med ein eigen Jesus-marsj. Gatemisjonen og pastoren skriv i ei pressemelding at dei er klar over at det vert arrangert pride-festival i Ålesund i haust og at det er nettopp difor dei vil gjennomføre marsjen. Dei hevdar at marsjen skal vise at Guds kjærleik til alle menneske skal vere i sentrum.