Planlegg grep for å betre lønsemda

Møbelkonsernet Ekornes kjem frå september til å gjere endringar i konsernleiinga.

Saman med ein forenkla organisasjonsstruktur er det eit av fleire grep for å betre konkurransekrafta og lønsemda. I dag er det mellom anna produksjon åtte stader og salskontor i 13 land.

Utan at det er konkrete planar for det no, opnar konsernsjef Tine Hammernes Leopold for nedbemanning.