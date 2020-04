Planer for retur

Ada Stolsmo Hegerberg (24) har lagt planer for en festretur til fotballen. Motstanderne kan trolig grue seg. Hun er i opptrening etter å ha ødelagt et kne. Hun hadde scoret 282 mål på 271 seniorkamper da skaden stoppet henne. – Min største ambisjon er å få ut det maksimale av mitt potensial. Jeg ønsker å se hvor langt jeg kan nå på det øverste nivået, sier Hegerberg til avisen The Guardian.