Planar om vikingpark

Om tre år håper entusiastar i Hjørungavåg i Hareid kommune at der skal ligge ein vikingpark inst i vågen. Dei har no starta med å lage til tømmeret som skal brukast til eit langhus. På bildet ser vi saga i bakgrunnen som no vert brukt flittig framover for å få på plass furutømmeret. Frå venstre Arne Dimmen, Bjørn Overå, pådrivar Gunnar Hjørungnes og styreleiar i Hjørungavåg vikingpark, Ronny Nipen. Alle meiner det er viktig å få på plass eit slikt område for å minne folk om slaget ved Hjørungavåg i år 986. Det var Vikebladet/Vestposten som skreiv om dette i dag. Til NRK seier Nipen at han har god tru på prosjektet.