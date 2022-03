Planar om utviding

Herøy kommune set no i gang eit arbeid for å vurdere om Hurtigruten og Havila Kystruten i framtida skal legge til kai på Mjølstadneset i staden for ved Herøyterminalen i Torvika. Mjøstadneset er eit hamneområde lenger vest i kommunen, der Havila Kystruten har hovudkontoret sitt. Bakgrunnen er planar om ytterlegare utviding av kai-områda på Mjølstadneset.