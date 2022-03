Planar om 1800 parkeringsplassar i Kristiansund

Kristiansund kommune vil gjere sentrum betre for mjuke trafikantar og ser for seg to parkeringshus i fjell i framtida. Målet er å fjerne store delar av parkeringsplassane i sentrumsområda, og legge til rette for 1800 parkeringsplassar i to fjellhallar. Varaordførar Berit Marie Frey meiner dette er framtidsretta, sjølv om ho trur det kjem protestar. Planen er at dei nye parkeringshallane kan stå klar om fire til fem år.