Plan om zipline i Geiranger

Selskapet Explore Geiranger A/S har planer om en zipline i Geiranger. En zipline er en lang wire der folk blir kroket på og renner av gårde. Eirik Teigen Vaage i selskapet sier til Sunnmørsposten (krever innlogging) at et alternativ er å starte fra Flydalsjuvet og renne ned til Norsk Fjordsenter, mens det andre alternativet er et litt mindre prosjekt langs Maråkelva.