Pizzafabrikken kan åpnes igjen

Anbefalingen om å koke opp vannet i Stranda kommune er opphevet etter nye vann-tester. Fabrikken hvor Grandiosa lages, åpner igjen etter flere dagers stenging. Det opplyser kommunikasjonssjef Kristoffer Barbøl Vikebak i Orkla til NTB. Han opplyser at fabrikken åpner så fort som mulig, og at det sannsynligvis skjer mandag. Orklas Grandiosa-fabrikk har vært stengt siden torsdag kveld etter at kommunen meldte om bakteriefunn i drikkevannet i Stranda samme dag.