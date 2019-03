Pipebrann i Stranda

Brannvesenet i Stranda har vore ute og sløkt ein pipebrann på Furset. Brannen blei sløkt ved å få pulver ned i pipa. Deretter blei området kring pipa studert med varmekamera for å finne ut om det var gjort ytterlegare skade. No blir pipa feia slik at soten blir fjerna.