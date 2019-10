Petrines gjestgiveri konkurs

Petrines gjestgiveri i Norddal er konkurs. Styreleiar Gerrit Reitman seier til Storfjornytt at dei gjennom hektisk møteverksemd den siste tida har sett på alle mogligheiter, men at det ikkje var nokon annan utveg enn å begjære seg sjølv konkurs. Petrines Gjestgiver har vore ein samlingsstad for bygda Norddal sidan tidleg på 90-talet.