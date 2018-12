Peter Orry Larsen tilbake

Peter Orry Larsen har skrevet under på en toårskontrakt med Aalesunds Fotballklubb. – Med totalpakken jeg fikk fra det som er min klubb var valget veldig lett, sier Larsen. 29-åringen harflere sesonger bak seg i Aalesund, men har de siste to sesongene spilt for Brann.