Personar pågripne

To personar er pågripne etter at ein bil vart stolen frå Eide i natt. Politiet fann først ein annan bil på Eide i samband med eit innbrot. Denne bilen er sett i samanheng med fleire hytteinnbrot og eit biltjuveri i Oppdal. Politiet åtvara tidlegare om at gjerningspersonane kunne vere væpna.