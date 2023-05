Personar i sjøen i Tomrefjord etter Mayday

Helikopter, fleire båtar og naudetatar er på veg til Tomrefjord etter naudrop frå ein båt, skriv avisa.

Ni personar skal vere i sjøen.

Redningsleiar i Hovedredningssentralen seier til avisa at dei veit svært lite, men at ein båt som har frakta folk har fått vanskar.

Operasjonsleiar ved Møre og Romsdal politidistrikt Leif Arne Mork seier at politiet på veg og at fleire naudetatar er framme på staden.

– Førebels kan vi ikkje seie så mykje anna enn at vi kan stadfeste at det er ni personar i sjøen og at det går føre seg ein redningsaksjon, seier Mork.

Det er resurssar på staden som no tek hand om folk som er i sjøen, opplyser politiet på Twitter.

Det er Hovedredningssentralen som har ansvaret for aksjonen.