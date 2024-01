Person til sykehus etter arbeidsuhell

Politiet melder at en person er fraktet til sykehus etter et arbeidsuhell ved en havneterminal i Ålesund. Uhellet skal ha skjedd i forbindelse med anløp av et skip.

Operasjonsleder Roar Fylling sier til Sunnmørsposten at det er et tau som har truffet en havnearbeider.