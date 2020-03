Person tatt av snøskred

En person skal være tatt av snøskred i Trollveggen. Han er observert gående ut fra skredet, men ifølge politiet er det uvisst om han skadet. Det var to personer i følget, men den andre ble ikke tatt av skredet. Skredet gikk under Trollveggenmassivet, og politiet kan føreløpig ikke si hva de to gjorde i området.