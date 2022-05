Person skal ha blottet seg på Bybadet

En person skal ha blottet seg på Bybadet i Ålesund sist lørdag, skriver Sunnmørsposten. Daglig leder for Bybadet i Ålesund, Lasse Hoel, sier at personen raskt ble tatt ut av lokalet da hendelsen inntraff. Han sier de har leverte rapport og bilder fra videoovervåking til politiet. Politiet kan ikke bekrefte at de har mottatt en anmeldelse, skriver avisa.