Person sitt fast i Trollstigen

Ein turist har gått på utsida av utsiktspunktet på Trollstigen i Rauma. Turisten er skårfast, og kjem seg verken opp eller ned. Politiet skriv at vedkommande vil bli henta av klatrarar som er på veg til staden. – Vi fekk melding like etter klokka 14.00. No er det folk på veg for å hjelpe han opp, seier Tor Andre Gram-Franck i politiet. Han seier vedkommande ikkje skal vere skadd.