Det opplyser politiet klokka 19.30. Det var to barn som var involvert i ulykka. Det eine er bevisst og er sendt til sjukehus i Molde.

Det andre er sendt til sjukehuset i Trondheim.

Ulykka skjedde ved eit badevatn eit stykke nord for busetnaden i Molde.

To under vatn

Klokka 18.40 melde Molde brannvesen at dei rykkjer ut etter melding om drukning ved Inntaksdammen i Molde.

– Alt eg kan seie per no er at to personar var under vatn. Den eine har kome opp. Den andre er ikkje lokalisert enno, seier operasjonsleiar i politiet, John Bratland, til NRK klokka 18.42.

Politiet fekk melding om hendinga klokka 18.32.

Populær badeplass

Inntaksdammen skal vere ein populær badeplass som ligg eit stykke nord for busetnaden i Molde.

Klokka 19.10 melde Romsdals Budstikke sin fotograf at den sakna personen er henta opp frå vatnet. Det vart drive livreddande tiltak på staden.

Litt seinare vart altså barnet frakta til Trondheim.