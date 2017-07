Saken oppdateres.

Politiet fikk melding om hendelsen rundt 11-tiden i dag. Mannen som omkom er i 60-årene og skal i følge politiet komme fra Østlandet. Han ble brakt på land og det ble forsøkt gjenopplivning, men uten hell, opplyser politiet.

Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet. Foto: Magnus Alnes Antonsen / Nordvestnytt

Smøla er en øy som ligger nordøst for Kristiansund. Operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, Ole Wulvik, forteller at de enda ikke vet årsaken bak ulykken og at det jobbes med å få informasjon om den omkomne.

– Vi har personell på vei ut for å se nærmere på hendelsen, sier han.

Pårørende er varslet og politiet foretar nå rutinemessige undersøkelser.

