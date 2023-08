Person funnen død i sjøen i Ålesund

Ein person blei funnen død i sjøen ved Skansekaia i Ålesund i natt. Personen er ikkje identifisert. Per Åge Ferstad, operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt, seier at det ikkje er mistanke om noko kriminelt.

Personen blei funnen klokka 01.21, ifølge politiet. Kriminalteknikarar var på staden i natt for å gjere undersøkingar.

Ferstad i politiet fortel at det var mannskap frå Hurtigruta som varsla dei etter å ha observert noko i sjøen. Hurtigruta bruker å legge til kai ved Skansekaia.

Personen kan ha lege i vatnet i nokre dagar, noko som gjer identifiseringa meir vanskeleg, ifølge operasjonsleiaren.

Politiet skal etterforske saka vidare og personen kan bli obdusert for å finne sikker identifikasjon.

Det har vore leita etter ei sakna kvinne i Ålesund dei siste dagane. Politiet seier til NRK at dei pårørande er orientert om funnet. Det er for tidleg å seie noko om det er denne kvinna som no er funnen.