Person falt over bord

En person skal ha falt over bord fra cruiseskipet Deutschland fredag. Dette skal ha skjedd i Romsdalsfjorden på veg til Åndalsnes, skriver Romsdals Budstikke. Ifølge avisen har politiet vært i kontakt med cruiseselskapet, og sier at det ikke er noe som tilsier at det har skjedd noe straffbart. Personen som falt over bord skal ha blitt tatt hand om av helse.