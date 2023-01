Person død i Ålesund

Personen som blei frakta til sjukehus etter ei hending i Ålesund sentrum laurdag, er erklært død. Det melder politiet, som ikkje mistenkjer ei kriminell handling. Politiet vil etterforske for å kartlegge dødsårsaken, som førebels er uklar. Dei ønsker òg å kome i kontakt med to som bistod med førstehjelp for å takke dei.