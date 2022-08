Permitteringer hos NorSea Logistics Vestbase

Hjørnesteinsbedriften NorSea Logistics Vestbase i Kristiansund permitterer nå 14 av 116 ansatte. Årsaken til permitteringene er lav aktivitet.

– Vi skal fortsette å vokse og utvikle oss, men akkurat nå er det lite aktivitet, sier basesjef Ann-Mari Rovik.

Basesjefen forteller at konsernet jobber aktivt med å skaffe flere oppdrag til Vestbase og at man forsøker å få inn andre næringer, for eksempel akvakultur.